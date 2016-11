Governo inaugura nova unidade do Corpo de Bombeiros

Como parte das ações de fortalecimento do sistema de Segurança Pública no estado, o governador Tião Viana inaugurou nesta quinta-feira, 3, a nova unidade operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), localizada no aeródromo de Xapuri.

As obras, iniciadas este ano, foram executadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), com recursos próprios do Estado.

O ato de entrega reuniu representantes do Sistema Integrado de Segurança Pública, Ministério Público Estadual (MPAC), bombeiros mirins, a comunidade, e o prefeito eleito de Xapuri, Francisco Ubiracy Machado, o Bira.

“É muito importante entregar esta unidade, que construirá exemplos para a comunidade. Vamos fazer uma sociedade de paz, vencer as drogas e o crime. Vamos construir um ambiente de esperança aqui. Agora a pista do aeródromo poderá ser utilizada também para caminhadas, promovendo o bem -estar das pessoas”, destacou Tião Viana.

O comandante do CBMAC, coronel Carlos Gudim, pontuou que, com aproximadamente 18 mil habitantes, Xapuri se encontra no berço ecológico do Acre, e a nova unidade será estratégica para a corporação.

“Agradecemos ao governo, que não mediu esforços para hoje celebrarmos este momento. Nunca tivemos um governo tão próximo da nossa corporação como agora. A pista aqui do aeródromo foi homologada pela Anac [Agência Nacional de aviação], e segundo suas normas, fez-se necessária a presença do bombeiro aqui. Procedemos com o termo de concessão de uso da área e avançamos com o recurso do Estado”, contou Gudim.

O secretário de Estado de Segurança Pública, Emylson Farias, destacou que o momento é de alegria e muita gratidão ao governo, que está proporcionando à cidade um novo momento com reforço ao sistema integrado e o combate às drogas, que é cada vez mais fortalecido.

“Semana que vem vamos anunciar mais medidas para fortalecer a segurança, e queremos transformar Xapuri na área mais tranquila do estado”, ressaltou.

Bombeiros Mirins

Alguns dos cem novos bombeiros mirins formados pelo governo no município participaram do evento.

Durante dez meses eles receberam uniformes, aprenderam sobre respeito, conduta, companheirismo, ordem, natação, primeiros socorros, salvamento em altura, educação de trânsito e outras atividades. A ação faz parte das medidas adotadas pelo governo para atuar no combate às drogas.