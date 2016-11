Detran trabalha na implantação de mais uma faixa elevada

A quarta faixa elevada para travessia de pedestres está sendo construída em Rio Branco. Dessa vez, quem transita a pé nas proximidades da Gameleira terá mais segurança ao atravessar a rua.

A faixa elevada propicia maior visibilidade do local onde é feita a travessia de pedestres. Com isso, o condutor de um veículo é obrigado a reduzir a velocidade para que consiga transpassar pela faixa elevada, uma ferramenta que garante ao pedestre mais segurança em seu percurso.

“A faixa elevada torna a travessia mais segura, favorecendo a mobilidade urbana e concedendo mais acessibilidade aos cadeirantes, idosos e crianças”, explica a coordenadora de Engenharia de Trânsito do Detran/AC, Naiana Cavalcante.

A obra faz parte do Projeto de Proteção à Vida em Respeito às Faixas de Pedestres, do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), e está sendo realizado em conjunto pelo Departamento de Estradas se Rodagem do Acre (Deracre) e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).