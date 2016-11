Lula se articula para tentar frear debandada de parlamentares

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai se reunir com as bancadas do Partido dos Trabalhadores (PT) nesta sexta-feira (4) e na próxima segunda (7), com o objetivo de frear uma possível debandada de congressistas.

De acordo com a coluna Painel, da Folha de S. Paulo, dirigentes afirmam receio de Lula de que, se não agir agora como um ponto de atração em busca de unidade, as disputas pelos rumos da legenda possam acabar fragmentando a sigla. Petistas próximos do ex-presidente avaliam que a discussão pública sobre a sucessão deixa o partido fragilizado e sugerem um debate reservado sobre a renovação.

“Neste momento de fragilidade, se o partido ficar parado, a tendência é que haja dispersão”, alega um deputado do PT.

Parlamentares do partido dizem que a legenda está dividida em dois grupos: os que se preocupam com sua capacidade eleitoral e os que acreditam na refundação do PT a partir do resgate de suas bandeiras históricas.