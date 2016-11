Pesquisadora vai ao Mali falar sobre experiência do Acre no combate à toxina de amendôas

Com o objetivo de trocar experiências sobre a cultura do amendoim e discutir a importância da adoção de Boas Práticas Agrícolas (BPA) para reduzir a contaminação do grão por aflatoxina, pesquisadores da Embrapa participaram de missão técnica no Mali. Durante o workshop, a pesquisadora da Embrapa Acre, Cleísa Cartaxo, líder do projeto no Brasil, ministrou a palestra “Produção de amendoim e o problema da contaminação por aflatoxina”, fator que dificulta o desenvolvimento da cultura no Mali, causando prejuízos econômicos para os agricultores e para a saúde da população. “O amendoim está entre os alimentos mais consumidos no país, por isso a importância de sensibilizar os atores da cadeia produtiva do grão. A expectativa é que ações desenvolvidas no âmbito do projeto contribuam com a solução do problema”, comenta.

O intercâmbio, realizado em meados de setembro, na cidade de Kita, principal pólo produtor de amendoim do país, contou com a participação de agricultores familiares (lideranças), profissionais de diversas áreas, estudantes de pós-graduação e representantes de instituições governamentais e não governamentais.

A atividade faz parte do projeto executado pela Embrapa e Universidade de Ciência e Tecnologia de Bamako, “Transferência de tecnologias de produção de amendoim geradas pela Embrapa para adoção por produtores familiares na África (Aflamali)”, que integra a plataforma África-Brasil de Inovação Agropecuária e tem como objetivo fomentar o desenvolvimento dos países africanos por meio do apoio técnico-científico da Embrapa. A programação incluiu a participação em workshop, reuniões e visitas técnicas a áreas de produção de amendoim.

“Boas Práticas Agrícolas e controle de aflatoxina na produção de amendoim” foi o tema da palestra do pesquisador da Embrapa Algodão, Tarcísio Gondim. “A adoção das BPA envolve todo o processo de implantação da cultura, que começa com a escolha da área e se entende até o momento da colheita. Esses procedimentos, quando adotados, contribuem para redução do nível de aflatoxina e o aumento da produção”, explica.