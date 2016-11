Obras da Ponte do Madeira avançam e chamam a atenção dos viajantes

Os dias de sofrimento para se chegar ao Acre por terra estão chegando ao fim. As obras da Ponte do Madeira avançam e chamam a atenção de quem faz a travessia de balsa. As pessoas se admiram muito porque já é perceptível que os trabalhos estão avançados. A previsão é de que a obra seja inaugurada ano que vem.

As obras começaram no final de outubro do ano passado após sucessivas tentativas de impedir a implantação da ponte que, na definição do prefeito Marcus Alexandre, que é engenheiro civil, significa a redenção logística. A Federação do Comércio do Acre comemorou esta semana as imagens divulgadas sobre o andamento da ponte.

A viagem de balsa atrasa em até duas horas ou mais a viagem para o Acre. Além disso tem um custo muito alto para o comércio e a indústria desta região do Brasil.