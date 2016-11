Acre não teve queda nos preços da gasolina

A Agência Nacional de Petróleo (ANP) divulgou pesquisa de preços dos postos de combustíveis, demonstrando que a gasolina vendida no Segundo Distrito é vendida ao consumidor a um preço inferior ao do Segundo Distrito. A pesquisa ainda demonstrou que a redução nos valores pela refinaria não foi repassado ao cliente final.

Na 6 de Agosto e na Estrada AC 40, a gasolina é vendida a R$ 3,96 e R$ 3,99, respectivamente. Em outros bairros, o litro do produto ultrapassa os R$ 4, chegando a R$ 4,20.

Na margem de lucro dos proprietários, os estabelecimentos que praticam os menores preços chegam a pagar mais caro pelo combustível, chegando a R$ 3,559, enquanto os outros empresários chegam a obter o mesmo produto a R$ 3,40.

Com as variações de valores, Rio Branco aparece com uma mé- dia praticada de R$ 4,057. Em Cruzeiro do Sul, os empresários chegam a ter um lucro maior que os da capital, chegando a obter R$ 1 a mais por litro, cobrando R$ 4,51 pela gasolina e buscando o mesmo produto das revendedoras a preços que variam de R$ 3,55 e R$ 3,77.

Os 31 postos analisados no Acre garantem ao Estado a manutenção do título do maior preço do Brasil.