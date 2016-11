Mazinho Serafim e Mano Rufino se reúnem para organizar a transição em Sena Madureira

O prefeito eleito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, esteve reunido com o atual prefeito, Mano Rufino. O primeiro encontro, que aconteceu no gabinete de Rufino, marcou o início do processo de transição entre as gestões, momento no qual uma equipe da atual administração foi colocada à disposição para repassar todas as informações solicitadas pelos futuros administradores da cidade.

Na ocasião, Mano Rufino prometeu disponibilizar toda documentação necessária através de sua equipe de transição: “Queremos realizar essa transição da forma mais tranquila possível, não teremos dificuldade em realizar esse processo. Quero deixar bem claro que a nossa equipe antecipará tudo que estiver disponível e dentro da lei. Estamos levantando todos os dados e tudo ocorrerá de maneira formal e escrita.”

Mano Rufino ainda discorreu que a primeira reunião marcou a apresentação e o contato de ambas as equipes, as mesma discutirão o formato de trabalho e estarão focadas para que breve o trabalho seja concluído da forma mais transparente possível, e se tenha conhecimento da real situação e as medidas a serem tomadas.

Ao fim da reunião, Mazinho Serafim avaliou o momento como positivo e agradeceu ao prefeito pelo gesto: “Nossa equipe de transição está definida em seis pessoas, este primeiro contato foi uma simples visita de cortesia ao prefeito Mano. As informações são precisas para podermos começar o ano trabalhando, pois a cidade não pode parar, temos que continuar fazendo as ações de limpeza na cidade e os funcionários tem que continuar trabalhando. O que está em jogo agora é o futuro de Sena Madureira, janeiro já bate a porta e acho que a partir de agora é focar no futuro com esperanças de dias melhores para fazer uma grande gestão”, pontuou o prefeito eleito.