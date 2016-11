Data de abertura do Festival Pachamama é divulgada

O Festival Pachamama divulgou a data de abertura da sétima edição do evento, que ocorre no próximo dia 19, às 19h, no Cine Teatro Recreio. A programação gratuita apresenta sessões de filmes latinos, oficinas de formação, palestras, lançamentos de livros e homenagens a ilustres colaboradores. A Pacha Festa encerra o evento no dia 26.

Nesta sétima edição, o tema é “Cinema de Fronteira para um Mundo sem Nenhuma”, uma filosofia que também é adotada na possibilidade de acesso de novos públicos, já que a curadoria mantém a proposta de criar espaços de exibição dentro das comunidades de Rio Branco.

Das 12 mostras, três são competitivas nas categorias de Longa, Curta e Cinema Comunitário. Ao todo, são mais de 60 obras de 11 países para adultos e crianças. “É uma alternativa para conectar a região com filmes de qualidade que normalmente não circulam nos nossos cinemas”, explica Marcelo Cordero, curador do festival.

Até hoje, foram exibidos mais de 250 filmes para uma média de 70 mil expectadores, incluindo as edições itinerantes. Os títulos que passaram por aqui são de países como Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Cuba, México e Peru. Com o passar dos anos, o Pachamama sagrou-se como ponto continental de encontro e troca de experiências.

“Incentivar, promover e divulgar a produção e a distribuição de cinema latino-americano em todas as suas formas, essa é a nossa missão”, comenta Cordero. O festival é executado em parceria pela Fundação Elias Mansour (FEM) e Saci – Conteúdo em Movimento, com produção da Yaneramai Filmes e do Ministério da Cultura (MinC).