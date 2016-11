OAB/AC realiza 8° edição do curso de iniciação à advocacia

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC) realiza nos dias 5 e 12 de novembro, na sede da instituição, o 8° Curso de Iniciação à Advocacia. A atividade é uma programação complementar do XV Encontro Nacional da Jovem Advocacia.

O curso é voltado especialmente para advogados que estarão recebendo suas credenciais no dia 12 de Novembro. As palestras serão abertas ao público. De acordo com a presidente da Comissão do Jovem Advogado, Marília Gabriela Medeiros, o evento tem como intuito facilitar o ingresso do jovem advogado ao mercado de trabalho, ao lhe transmitir conhecimentos práticos das matérias mais relevantes na atualidade do mundo jurídico.

Os interessados deverão enviar seu nome completo, com telefone e número da OAB (se houver) para o e-mail: cjaoabac@gmail.com. No primeiro dia, os participantes devem levar 1kg de alimento não perecível.

Serviço

Evento: Curso de iniciação à advocacia

Data: 05 de novembro – Das 8h às 12h /13h às 17h

Data: 12 de novembro – Das 8h às 12h