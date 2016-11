Tribunal de Justiça firma parceria com a Fieac para promover melhorias em unidade prisional

Presidência do TJAC vai implementar reformas e readequações nas unidades que abrigam o regime semiaberto e trabalhar na ressocialização dos apenados.

A atual gestão do Tribunal de Justiça do Acre estabeleceu parceria com a Federação das Indústrias do Estado (Fieac), voltada à qualificação profissional e ressocialização de reeducandos, que cumprem pena na Unidade Prisional URS-02 e Unidade Prisional 4 (UP4) – conhecida como “Papudinha” – que abrigam o regime semiaberto em Rio Branco.

Dois encontros entre as instituições (nesta semana e na anterior) propiciaram avanços na consolidação de três frentes de trabalho conjuntas. Primeiramente, a Fieac apoiará o TJAC com reforma e readequações das áreas interna e externa das unidades prisionais (e a disponibilização do material de construção). Segundo, a Presidência do Tribunal colocou as equipes de logística, engenharia e arquitetura, e demais diretorias à disposição para elaborar e supervisionar os projetos. E terceiro, a gestão propôs que fosse contratada para essas obras mão de obra oriunda dos próprios apenados, ou seja, eles trabalhariam para algo que lhes traria benefícios.

Esta não é uma medida isolada, pois a desembargadora-presidente Cezarinete Angelim inspecionou o local, junto com a juíza de Direito Luana Campos, titular da Vara de Execuções Penais (VEP), de diretores do Tribunal; e do diretor do presídio, Denis Picolo. O objetivo foi acompanhar in loco as condições do espaço, que foi alvo de brigas de facções que resultaram na morte de reeducandos. E, na área externa, de civis.

No caso, o Tribunal de Justiça Acreano investe no sentido de oferecer condições mais dignas aos apenados, mas também maior segurança nas áreas interna e externa.

Ao agradecer pela parceria, e enaltecer o trabalho desenvolvido pela Fieac, a desembargadora disse que o “Tribunal está colocando em prática o seu viés de políticas públicas, e de responsabilidade social”.

Cezarinete Angelim também assinalou que irá fortalecer as ações do Programa Começar de Novo, voltado à sensibilização de órgãos públicos e da sociedade civil para promover iniciativas que garantam a ressocialização e reinserção de presos e egressos do sistema carcerário no mercado de trabalho.

Nesse sentido, foi discutida a possibilidade de se firmarem outras parcerias entre o TJAC e a Fieac, com o intuito ampliar as ações.

Ainda de acordo com a presidente do TJAC, esta é uma questão nacional, que exige atenção de todos, e esforço conjunto das instituições. “Por isso, precisamos de parceiros, de colaboradores para desenvolvermos estratégias que possibilitem reintegrar os apenados à sociedade, como cursos de formação, capacitação e qualificação e a oferta de trabalho. Precisamos acreditar e ajudar essas pessoas que erraram”, destacou.

Presidente da Federação, Adriano da Silva elogiou a atual gestão do Tribunal de Justiça do Acre, comprometendo-se a ajudar com o que for possível. “Esta é uma iniciativa louvável, pois a Instituição está indo além de julgar processos, preocupando-se com a questão social”, disse.

O que tem sido feito

A Presidência do TJAC tem buscado apoio nacional para tentar soluções voltadas à problemática do sistema prisional do Estado, inclusive mantendo articulação o tempo todo com o Supremo Tribunal Federal (STF) e com o Ministério da Justiça (MJ). Dentre essas soluções, a Presidência requereu a liberação de recursos contingenciados do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen), cuja finalidade é proporcionar meios para financiar e apoiar programas de modernização e aprimoramento do Sistema Penitenciário Brasileiro. Também solicitou ao MJ reforço no quantitativo de agentes da Força Nacional e uma audiência sobre o tema, em Brasília.

Não menos importante, o Tribunal de Justiça Acreano tem atuado firme no combate à problemática da violência que assola Rio Branco nos últimos tempos. Além do monitoramento situacional (com o acompanhamento ininterrupto dos acontecimentos, dos dados e de informações), a Presidência do TJAC designou a Assessoria Militar (Asmil) para integrar a operação de segurança. Magistrados têm proferido a todo momento decisões cautelares em defesa da sociedade, inclusive garantindo a prisão de criminosos.

A Presidência também realizou em junho deste ano inspeção no Sistema Prisional da Capital, com as presenças de membros do Tribunal e de representantes das principais instituições do Estado; e diversas reuniões estratégicas com a alta cúpula de Segurança Pública do Estado.