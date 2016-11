Meio ambiente: curso mostra compromisso da FIEAC com a indústria

Um projeto inovador está levando conhecimento para empresários, técnicos e colaboradores que trabalham nas indústrias florestal, moveleira e cerâmica do estado. No último dia 7 de outubro, houve o encerramento do curso sobre Sistema DOF (Documento de Origem Florestal) e Licenciamento Ambiental no município de Sena Madureira, que foi realizado pela FIEAC e Confederação Nacional das Indústrias (CNI), no âmbito do Programa de Desenvolvimento Associativo (PDA), em parceria com o Governo do Estado, Sindicatos das Indústrias Madeireiras do Estado do Acre (Sindusmad), das Indústrias de Móveis do Estado do Acre (Sindmóveis) e da Indústria de Olaria do Estado do Acre (Sindoac).

A solenidade contou com a participação da presidente da FIEAC em exercício, Adelaide de Fátima Oliveira, que também é presidente do Sindusmad; do presidente do Sindmóveis, Francisco Augusto Nepomucena; e da representante da Secretaria de Estado de Indústria e Desenvolvimento (Sedens), Sonia Moura. Além de capacitar e municiar os participantes de informações para lidar com burocracias de seus respectivos setores, o projeto tem objetivo de promover o associativismo.

“Essa capacitação foi muito importante para toda a Sena Madureira. Isso mostra o compromisso da FIEAC e dos sindicatos com a categoria e com a comunidade de Sena. Mostra, também, a vontade dos profissionais em querer trabalhar de forma regular e legal”, agradeceu Otávio Bezerra, consultor empresarial. “A gente vivia escondido em ‘fundo de quintal’, fazendo um banquinho aqui, outro acolá. Mas, quando o governo nos estendeu a mão, por meio da Sedens, decidimos buscar melhorias. Agradecemos muito o carinho da Fátima e do Augusto por nós, por meio da FIEAC, pois estão sempre nos ajudando a buscar conhecimento”, reiterou Francisco Raimundo Menezes, presidente da cooperativa de moveleiros do município.

CONSCIÊNCIA AMBIENTAL – De acordo com a instrutora, Ana Paula Souza, que é engenheira florestal e chefe do setor de transporte florestal do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), o Sistema DOF é um espelho real do que o empreendimento possui em seu pátio, constituindo a licença eletrônica obrigatória para transporte e armazenamento de matéria-prima florestal. “Como fiscal ambiental, sinto-me grata por poder fazer meu papel de educadora ambiental, instruindo o público e conhecendo, também, um pouco de sua realidade. Como pessoa, desejo que todos possam usufruir do conhecimento adquirido, trabalhando com dignidade e lealdade, a fim de serem empreendedores bem-sucedidos e com uma consciência ética e ambiental positiva”, almeja.

A presidente da FIEAC em exercício, Adelaide de Fátima Oliveira, diz que é uma alegria muito grande poder proporcionar esse tipo de ação, que beneficia e capacita diretamente os empreendedores das áreas de madeira, móveis, serraria, detentores de manejo e cerâmica. “É esse tipo de treinamento que nos ajuda a agir de maneira correta. No passado, quando recebíamos uma instituição fiscalizadora, ela nunca vinha para nos ensinar, apenas para multar. Por isso, não havia ninguém melhor que a Ana Paula, que é fiscal do Imac, para transmitir esse conhecimento. Que todos possam aplicar isso a partir de agora, no dia-a-dia, e que façam de Sena Madureira uma cidade com muitas marcenarias prósperas”, comemora a empresária.

“Este é o papel da Federação das Indústrias, que também nos ajuda a lutar pelas nossas causas, como o projeto de compras governamentais, que tem aquecido nosso setor e a economia. Queremos estar unidos com os empresários de Sena e ajudar a brigar pelas suas necessidades”, finalizou Augusto Nepomucena, presidente do Sindmóveis.