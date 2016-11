Jovem de 19 anos é flagrada portando cocaína em ônibus na BR-364

Natália da Silva Oliveira, 19 anos de idade, residente no Conjunto Tropical, em Rio Branco, foi presa na manhã desta sexta-feira (4), por uma equipe da Polícia Civil. Ela foi abordada na altura do km 15, da BR-364, próximo ao município de Sena Madureira, portanto 2kg de cocaína.

De acordo com a Polícia Civil, Natália estava em um ônibus que tinha saído hoje de manhã da cidade de Cruzeiro do Sul e portava o produto entorpecente dentro de uma mochila. Sua intenção seria descarregar a droga em Rio Branco. A acusada não chegou a informar por quanto comprou a droga em Cruzeiro do Sul.

Após receber voz de prisão, Natália foi encaminhada à unidade de segurança pública de Sena Madureira e será transferida para o presídio feminino de Rio Branco.