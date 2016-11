Mega acumula e pode pagar R$ 5 milhões no sábado, 05

A Caixa Econômica Federal anunciou na noite desta quinta-feira (3) os resultados do concurso 1.872 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado às 20h na cidade de Uruçuí, no Piauí. Ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio acumulou em R$ 5 milhões. O próximo sorteio ocorre no dia 5.

Veja as dezenas sorteadas:

11 – 13 – 25 – 39 – 46 – 56

Apesar de ninguém ter acertado os seis números, 25 pessoas ganharam na Quadra e vão levar para casa R$ 55.160 cada uma. Outros 2.790 apostadores acertaram a Quadra e irão faturar R$ 706.

No último sábado (29) um apostador de Varginha (MG) acertou sozinho os seis números e faturou R$ 76,5 milhões. Outras cinco pessoas acertaram na Quina: cada uma faturou R$ 20.893,81.