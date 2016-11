Polícia prende homem com 99 pedras de crack

Antônio Gonzaga da Silva de 24 anos, foi preso na tarde desta sexta-feira 04/11, acusado de tráfico de droga.

Segundo os policiais militares do Primeiro Batalhão que realizaram a prisão do acusado, eles teriam recebido uma denúncia anônima de que Antônio estava vendendo drogas no bairro da Base, próximo ao prédio da antiga Federal.

Ao chegarem no local, os policiais viram que o acusado ao percebe a viatura teria saído correndo e teria entrado em um quarteirão onde ele mora.

Os policias então conseguiram realiza a prisão do acusado e com ele a polícia encontrou uma garrafa pet onde teria uma pequena quantidade de droga, mas ao conversar com o Antônio ele teria contado aos policiais onde tinha mais droga escondida.

Os policias ao fazerem uma revista dentro do banheiro do quarto, encontraram 99 pedras de crack, foi dado voz de prisão ao acusado que foi levado para a delegacia de flagrante, junto com ele a polícia apreendeu 6 tabletes de maconha e as pedras de crack.

Selmo Melo