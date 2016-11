Polícia prende homem com arma de fogo na Via Verde

Alexandre da Silva de 28 anos (vulgo gago), que está no regime aberto, foi preso no início da noite desta sexta-feira 04/11, por policiais do BOPE, com o acusado os policiais encontraram um revolve calibre 38 com seis munições.

Segundo os policiais, eles estavam fazendo uma ronda de rotina pela Via Verde, próximo a rotatória que dá acesso a estrada da transacreana, quando resolveram abordar o acusado que estava em uma motocicleta, ao fazer uma revista em Alexandre os policias encontraram o revolve.

O acusado foi preso e levado para a Delegacia Central de Flagrantes. Segundo Alexandre, a arma seria para sua segurança devindo a onda de crimes que vem acontecendo em Rio Branco.

Selmo Melo