Marcus Alexandre faz alerta sobre uso de recursos extras

O prefeito Marcus Alexandre afirmou ontem que o repasse para as prefeituras do dinheiro provindo do repatriamento de recursos, que no Acre deve chegar a R$ 30 milhões é muito bem vindo e que seria, caso liberado ainda este ano, um grande aliado para que se cumprissem os preceitos da Lei de responsabilidade Fiscal em vários municípios, que sofreram com cortes brutais de recursos.

Mas o prefeito da capital disse que, antes de tudo, é preciso muita prudência e não contar com o recurso antes dele chegar efetivamente nas contas, para que não haja risco de gravar ainda mais a difícil situação de muitas prefeituras. Marcus Alexandre revelou que este ano, embora houvesse indicação de cortes de repasses do FPM, a realidade foi muito pior do que a previsão, o que gravou o déficit em muitas prefeituras. Por isso, para ele, o momento é de expectativa pela chegada da verba – que no caso de Rio Branco deve chegar a R$ 17 milhões – mas também de muita coerência e cuidado para que o recurso seja usado de forma a propiciar o maior retorno para a população.