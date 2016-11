Tião Viana visita complexo industrial florestal de Xapuri

O governador Tião Viana visitou na quinta-feira, 3, o complexo industrial florestal de Xapuri. A unidade, que deve ser reativada até o próximo ano, já funcionou como uma fábrica de tacos e dessa vez está sendo concebida para funcionar como local de beneficiamento de madeira, administrada pela iniciativa privada.

“Os trabalhos de recuperação já foram iniciados, e só este complexo deve gerar até 150 empregos diretos, com exploração de até 50 mil metros cúbicos de madeira manejada por ano, de origem sustentável”, contou Tião Viana.

Segundo um dos sócios do grupo, o engenheiro civil Alison Cerqueira, os investimentos no Acre serão feitos com o objetivo de viabilizar uma operação constante, com a agregação de valor aos produtos e a elevação da competitividade de mercado.

“Nessa fase inicial fizemos todo o planejamento de revitalização da fábrica e em paralelo começamos os serviços de limpeza, remoção de vegetação, e organização das madeiras. Agora avançamos na manutenção mecânica dos equipamentos, para que as empresas contratadas iniciem os reparos dos equipamentos”, explicou.

O diretor da Agência de Negócios do Acre (Anac), Inácio Moreira Neto, explicou que no complexo, não se trabalhará mais somente com tacos, mas vários produtos.

“O foco agora não é só no mercado interno, mas a exportação. Vamos trabalhar com o bambu. A parte de adaptação vai até março, e até o verão do ano que vem começaremos a produção”, garantiu.

O prefeito eleito de Xapuri, Francisco Ubiracy Machado, o Bira, destacou que a retomada da atividade só traduz avanços para a cidade.

“Xapuri tem a felicidade de ter esse parque industrial, que, junto à Natex e ao Polo Moveleiro, representa grandes investimentos. Essa retomada representa, além da geração de empregos, o aproveitamento do potencial da floresta”, observou.