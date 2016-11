Dia Nacional da Cultura é celebrado neste sábado 5 de novembro

Neste 5 de novembro é comemorado em todo o Brasil o Dia da Cultura. A data foi escolhida para coincidir com o nascimento de Rui Barbosa (5.11.1849), um dos mais importantes personagens da história do Brasil.

Ele foi, ainda, um dos organizadores da República, coautor da Constituição da Primeira República e ocupou diversos cargos públicos.

Sua carreira conta também com obras importantes, entre elas, “O Papa e o Concílio”, “Habeas Corpus” e “Cartas de Inglaterra”, entre outras.

Nesta mesma data, é também entregue a Comenda da Ordem do Mérito Cultural. No Acre, o prêmio foi decretado em 2005, pelo então governador Jorge Viana. A honraria homenageia artistas que, de alguma forma, contribuem para o meio cultural do estado.

“É um dia importante para nós, fazedores de cultura, pois nos relembra a importância da arte para a sociedade. No Acre, sabemos o quão significativa é esta comemoração”, diz o presidente do Conselho Estadual de Cultura (ConCultura), Lenine Alencar.

A entrega da Ordem será realizada na noite deste sábado, 5, a partir das 20 horas, na Usina de Arte João Donato.

Os homenageados serão a cantora e compositora xapuriense Nazaré Pereira, o colecionador de artes Chagas Freitas, e, in memoriam, o músico e poeta Raimundo Nonato da Silva, o “Raimundinho”, e o também músico e ayahuasqueiro Mestre Antônio Pedro