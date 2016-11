Vale-refeição acaba antes do mês para 81% dos trabalhadores

Oito em cada dez trabalhadores veem o vale-refeição acabar antes mesmo de o mês terminar, segundo pesquisa feita pela Sodexo Benefícios e Incentivos.

De acordo com os dados, 81,51% dizem que o valor pago pela empresa para a alimentação diária não é suficiente para todos os dias de trabalho. Foram ouvidos 1.186 trabalhadores no país.

O principal motivo para que o benefício acabe antes é o baixo valor, segundo 42,51% dos entrevistados.

Em segundo lugar estão os preços dos restaurantes próximos do local de trabalho, que são muito altos para 40,5%. Já uma minoria -16,68%- reconhece que também usa o vale nos finais de semana, o que contribui para que fique sem dinheiro.Do total de entrevistados, 18,49% disseram que o valor é suficiente. Para fazer o vale render, 59,91% comem sempre em restaurantes mais baratos, 21,70% usam o benefício exclusivamente para as refeições no trabalho e 18,40% estão próximos de restaurantes mais em conta.

VILÃO

O preço dos alimentos tem sido um grande vilão dos trabalhadores brasileiros em 2016. Fatores como as alterações do clima e a alta do custo de produção, com o dólar mais caro, influenciam e pesam no orçamento.

Comer fora de casa ficou 6,36% mais caro neste ano, segundo o IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15), um pouco acima da inflação, que foi de 6,11% no mesmo período.

O grande vilão foi o cafezinho, cuja alta é de 11,67%, quase o dobro da inflação.Para Fernando Cosenza, da Sodexo, quem tem esse benefício precisa gerenciá-lo como o saldo bancário.

QUANTO O VALE ACABA ANTES

50,98% escolhem restaurantes mais baratos e pagam com seu próprio dinheiro40,92% levam marmita para o trabalho6,35% abrem conta no restaurante e pagam quando recebem novamente o benefício1,75% pedem para um amigo pagar suas refeições até receberem o benefícioFonte: Sodexo Benefícios e Incentivos