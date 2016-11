Polícia Civil apreende dois quilos de maconha em Rio Branco

A Polícia Civil por meio da Divisão de Investigações Criminais (DIC) prendeu Ecimar Silva de Lima, 21, e apreendeu um menor, de 16 anos, em flagrante delito em posse de dois quilos de maconha prensada que estavam sendo transportada em um veículo nas proximidades do bairro Sobral.

A prisão e apreensão se deram após denuncia anônima dando conta de que haveria um comércio da droga dentro de um carro, modelo Siena, no bairro Sobral. Ao perceber a presença da polícia, o condutor empreendeu fuga, mas foi interceptado por agentes que deram voz de prisão.

Na delegacia o acusado não quis revelar a origem do entorpecente e disse que a droga seria do menor apreendido, versão negada pelo adolescente que foi encaminhado a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) para as medidas cabíveis.

“A equipe de investigação agiu rápido e conseguimos identificar essas pessoas que foram presas em flagrante. O menor foi encaminhado à unidade especializada e o maior de idade ao presídio e colocado a disposição da justiça”, esclareceu delegado Fabrizzio Sobreira.

Sobreira diz ainda que a ação da Polícia Civil conseguiu tirar de circulação mais essa quantidade de droga que serviria para abastecer as bocas de fumo daquela região da Baixada do Sol, mais conhecida como Sobral.