Onze políticos acreanos estão na lista negra da “farra das passagens” no Congresso

Onze políticos acreanos, ex-deputados, parlamentares com mandato e pessoas que já deixaram a vida publica, mas que, em algum momento, exerceram mandato no Congresso Nacional estão na lista do Ministério Público Federal como envolvidos na chamada “farra das passagens aéreas”. O escândalo denunciado pelo MP aponta mau uso da quota de passagens oferecida pelo Congresso Nacional para os parlamentares e que teria sido destinada a outras pessoas, em conflito com as normas legais.

Oito dessas pessoas estão na denúncia apresentada pelo MPF e deverão, caso a justiça assim determine, responder a processo. Outros três, por exercerem mandato com prerrogativa de função, tiveram seus nomes encaminhados para a Procuradoria Geral de Justiça, para que a denúncia seja encaminhada ao STJ e STF, que são os tribunais competentes para analisar o caso.

Eles são acusados de desviar o benefício em favor de terceiros. As investigações apuraram os gastos com viagens no período de janeiro de 2007 a fevereiro de 2009.

As denúncias aguardam a manifestação do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1). Os denunciados são acusados de peculato, incidindo na prática do crime do artigo 312 do Código Penal, por haverem desviado, em proveito de terceiros, valores de que tinham a posse em razão do cargo. A pena para o delito é de reclusão de dois a doze anos, mais multa.

Os acreanos ex-parlamentares que fazem parte da denuncia são:

Edilberto Afonso De Morais Júnior, o Júnior Betão, com nove passagens irregulares, no valor de 4011,82; Fernando Melo da Costa, com 308 passagens, no valor de R$191.932,30; Henrique Afonso Soares Lima, com 434 passagens no valor de R$245.343,54; Ilderlei Souza Rodrigues Cordeiro, com 388 passagens no valor de R$248.205,19; João Antônio Rodrigues Bronzeado, com sete passagens, no valor de R$4.079,28, João Tota Soares de Figueiredo, com quatro passagens, no valor de R$3.673,5, Nilson Moura Leite Mourão, com 355 passagens, no valor de R$229.889,49 e Perpétua Almeida.

Na lista enviada ao Procurador Geral Rodrigo Janot constam os nomes dos senadores Sérgio Petecão, Gladson Cameli e o deputado federal Flaviano Melo. Esse, por terem foro privilegiado só podem ser julgados pelo STF e denunciados pela Procuradoria Geral de Justiça. Eles estão juntos com outros 216 nomes que têm prerrogativa de função. Também ligado ao Acre, consta na lista encaminhada ao Procurador Rodrigo Janot o deputado federal do Amazonas, Silas Câmara, marido da ex-deputada acreana Antônia Lúcia.