Prefeito Marcus Alexandre apresenta projeto de reforma do Mercado da Estação

O prefeito Marcus Alexandre se reuniu neste sábado, 5, com concessionários do Mercado da Estação para apresentar e debater detalhes do projeto de reforma do espaço.

Os detalhes da obra foram apresentados pelo Diretor de Projetos da secretaria de Obras, arquiteto Flávio Soares. O projeto contempla melhorias na infraestrutura que inclui instalações elétricas,hidrossanitárias e obras de drenagem. Nas áreas comuns, o ambiente receberá pintura nova, o piso cimentado será reformado. Na parte interna, em conformidade com a normas de segurança, e vigilância sanitária, além da pintura, os boxes terão piso e revestimentos novos. Os banheiros serão ampliados e banheiros acessíveis instalados. O valor total do investimento é de meio milhão de reais, recursos viabilizados por meio de emenda parlamentar do senador Aníbal Diniz.

Durante o encontro os comerciantes tiveram oportunidade de esclarecer dúvidas e fazer sugestões. O consenso foi de que a reforma iniciasse após o período de festas de fim de ano quando aumenta o fluxo de consumidores no mercado. “Em todas as reformas a Prefeitura vem primeiro conversar com os permissionários. Tiramos aqui um encaminhamento. Um planejamento, que será acompanhado por uma comissão formada pelos próprios permissionários. Vamos começar pela cobertura, rede elétrica e hidráulica. A licitação já foi concluída e, conforme combinado, iniciamos logo após o ano novo”, disse o prefeito Marcus Alexandre.

Para a presidente do bairro Estação Experimental, Franciele Oliveira, “o prefeito Marcus Alexandre,foi muito feliz em lançar esse olhar ao mercado, aos comerciantes que dependem desse local para comercializar seus produtos. A reforma é um presente de Natal, para os comerciantes e para os moradores do bairro que terão um mercado mais bonito, confortável, seguro, para fazer suas compras”.

Rio Branco conta hoje com 10 mercados públicos. Quase todos já passaram por reformas à exceção do Mercado da Estação que por esse motivo foi contemplado na administração de Marcus Alexandre que nos primeiros quatro anos de governo, reformou o Mercado do Rui Lino, do XV e Mercado do Bosque. Além do Mercado da Estação, a próxima gestão também irá reformar os mercados Elias Mansour e AzizAbucater.

Como tudo começou

Tudo começou no início da década de noventa quando o então prefeito Jorge Viana construiu a estrutura para funcionar como centro de abastecimento e comercialização da produção local. O espaço logo foi ocupado por produtores da região da Transacreana, Aquiles Peret, Bujari e dos pólos agroflorestais no entorno da capital, pessoas como seu Francisco Brilhante que antes era camelô na Estação Experimental. “Eu tinha um banquinhaque todos os dias montava e desmontava para vender meus produtos de mercearia, estivas em geral. Aqui ficou melhor, eu tive um espaço maior e pude diversificar mais a mercadoria”, contou seu Francisco.

Para a vendedora de peixe, Francisca Balbino, “o boxe no Mercado da Estação, deu melhor condição para criar meus filhos. Antes de vir para cá eu vendia peixe numa banca improvisada também nas ruas da Estação. Aqui ficou bem melhor ecom a reforma a gente espera que melhore ainda mais. Pois o mercado vai ficar mais bonito, atrativo para os clientes”, disse dona Francisca.

E de acordo com o secretário de Agricultura e Floresta Mário Jorge Fadell, “o Mercado da Estação é um mercado completo. O espaço abriga agricultores, comerciantes, prestadores de serviços estava precisando de uma reforma. A reforma vai atrair mais consumidores, contribuir para aumentar a renda dos concessionários”, destacou.