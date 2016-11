Atrasados, candidatos culpam o transporte público e o trânsito

A desculpa pelo atraso dos candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que chegaram depois do fechamento dos portões foi o trânsito e a demora dos ônibus, no final da manhã de ontem. No Acre, cerca de 64.947 mil pessoas estão inscritas na avaliação que é pré-requisito para cursar o nível superior.

O estudante André Silva chegou poucos minutos depois do fechamento dos portões da Faculdade Amazônia Ocidental (FAAO). Ele e outros concorrentes não conseguiram chegar antes das 10 horas, horário marcado para o início das provas.

O estudante disse ter saído de casa, que fica na Estrada de Porto Acre, às 8 horas, e culpa os ônibus pelo atraso.

“O ônibus demorou demais e por isso cheguei atrasado. Isso é constrangedor. Fiquei esperando muito tempo, mas, agora, é voltar para casa e me preparar para fazer a prova o ano que vem”, afirmou André Silva, que estudava há três meses para a avaliação.

Aldequi Rodrigues, chegou com a filha de 5 anos, viu o portão fechado e afirmou que teve dificuldades para chegar ao local de prova em decorrência do congestionamento no centro de Rio Branco.

“Ainda não tive com quem deixar minha filha e o jeito foi trazer e esperar que alguém pudesse vir busca-la depois, mas cheguei atrasada”, afirmou a mulher que queria a oportunidade de fazer mais um curso superior.

Geovane Izaias afirmou que perdeu a prova por ter esquecido o RG. Até tentou buscar, mas não teve tempo para retornar para a sala.

“Meu irmão me trouxe e acabei deixando o RG dentro do carro. Procurei a sala de aula, então, quando solicitaram minha identificação, notei que havia esquecido, por isso fiquei de fora”, falou o estudante que tenta pela terceira vez o Enem.

Adventista

Maiara Souza chegou cedo ao local de prova e se apresentou para os fiscais. Ela, como toda adventista, se prepara para uma jornada de espera de quase oito horas em uma sala sem ter contato com o mundo externo. O motivo é que a religião permite que o candidato possa realizar a prova depois do pôr do sol.

Formada em letras, Maira Souza explicou que o seu objetivo é passar pela mesma experiência dos demais alunos e, por isso, estava participando da avaliação que poderia terminar às 23 horas.

“Não é ruim. É um momento de muita felicidade e muita força de vontade para realizar uma prova. Vim fazer a prova para ter a mesma experiência que meus alunos, por isso estou aqui”, falou a professora-candidata.

A avaliação, que é realizada em dois dias, teve um aumento de 15% no número de participantes no Acre em comparação com o ano passado.

Selmo Melo