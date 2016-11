Governo garante serviços de cirurgia cardíaca e cateterismo

Todos os serviços de cirurgia cardíaca e de cateterismo, realizados por meio de convênio, na clínica Hemocardio, foram normalizados e retomados pelo governo. Segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) e da direção da clínica, os atendimentos de emergência nunca foram interrompidos e a desde o início de novembro os demais serviços foram normalizados.

A unidade que possui convênio com o governo para realizar procedimentos de alta complexidade cardíaca em Rio Branco, é a única do Acre que presta esse tipo de atendimento. Os procedimentos de cateterismo são realizados na própria clínica e as cirurgias no Hospital Santa Juliana.

“Houve uma redução mínima, em razão de atraso de entrega de material por parte dos nossos fornecedores. Mas é importante que a comunidade saiba que no momento todos os serviços estão sendo prestados normalmente”, disse a diretora da Hemocardio, Rejane Holanda.

Com todos os serviços normalizados, os pacientes estão sendo chamados por critério de gravidade, como foi caso do policial aposentado, Albion Gomes, que estava internado no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) e passou por procedimento de cateterismo na última quinta-feira, 3.

“O governador Tião Viana tem feito um esforço muito grande para que a saúde pública no Acre continue avançando, prezando assim por todo e qualquer serviço disponibilizado ao cidadão”, comentou o secretário de Saúde, Gemil de Abreu Júnior.