Estuprador escolhia vítimas na sede de igreja

Oentregador E.C.C.A, 32, preso na quinta-feira na casa da própria mãe, no bairro Estação Experimental, em Rio Branco, e recolhido ao presídio, por ter prisão decretada pela justiça do Bujari, onde é acusado de ter estuprado duas garotas de 11 e 12 anos.

Ele escolhia as vítimas entre as crianças e adolescentes da igreja protestante à qual frequentava. O maníaco passou pela Delegacia de Flagrantes onde negou ter praticado tais crimes e que será inocentado. “Acredito muito no meu Deus, e que logo estarei em liberdade”, disfarçou o acusado.

De acordo com os autos do inquérito policial instaurado pelo delegado Pedro Henrique Resende, da Delegacia Geral de Polícia de Bujari, a primeira a ser estuprada foi a garota de 12 anos, que foi seduzida por E.C.C.A em outubro do ano passado e passou a manter ralação sexual com o mesmo muitas vezes, mediante ameaças de morte. A menina manteve o caso em sigilo até a polícia chegar ao maníaco, quando então resolveu contar toda a verdade.

Em março de 2016, E.C.C.A violentou uma menina de 11 anos, depois de ameaçá-la de morte com uma faca. Assim procedeu várias vezes, até que o pai da criança desconfiou e procurou a polícia para denunciar o tarado.

“Ele nunca foi evangélico. Frequentava a igreja apenas para olhar para as mulheres, principalmente crianças e adolescentes. Com certeza, ali ele escolhia suas futuras vítimas”, disse uma das testemunhas que é presbítero da mesma igreja frequentada pelo maníaco.

Depois de concluir o inquérito e comprovar, através de axames, que as duas meninas realmente haviam sido violentadas, o delegado Pedro Henrique Resende representou pela prisão do crente tarado junto à Vara Única da Comarca de Bujari.

No dia 24 de outubro, o juiz Manoel Simões Pedroso deu o parecer favorável decretando a prisão preventiva do estuprador. Desde então, E.C.C.C.A passou à condição de foragido, e foi preso na quinta-feira (3), na casa da mãe, no bairro Estação Experimental.