Governadores recorrem ao STF em busca de aumentar dos recursos da repatriação

O secretário estadual da Fazenda (Sefaz), Joaquim Manuel Macedo Mansour disse no dia de ontem, que a reinvindicação dos governadores na partilha dos recursos repatriados, pelo governo federal, é legítima. A arrecadação-extra contabilizada, pela Receita Federal (RF) é estimada em torno de R$ 50,9 bilhões, mas as projeções que o montante poderá chegar à casa dos R$ 170 bilhões. “Esperamos que a Suprema Corte se manifeste o mais breve possível”, declarou.

Com a regularização de ativos no exterior, suscitou uma queda de branço entre governadores e prefeitos. Sem, acordo sobre o percentual da partilha, porque os prefeitos defendem que o percentual destinados aos estados sejam de apenas 50% do imposto devido, enquanto os governadores entendem que também, tem direito sobre o percentual decorrente das multas, a disputa foi parar no Supremo Tribunal Federal (STF). “Os recursos que forem destinados ao nosso estado chegará em uma boa hora”, comemorou Macedo.

Porém, evitou fazer projeções para evitar especulações ou disputas com os prefeitos. Cerca de 18 estados, já ingressaram com ações na Suprema Corte cobrando da União um percentual do imposto e da multa cobrados pela RF na regularização destes ativos de investidores brasileiros aplicados no exterior, mas que poderão ser regularizados, com a vigência da nova Lei da Repatriação. “Os governadores entendem que a divisão dos recursos devem levar em conta os mesmos critérios utilizados no rateio dos repasses constitucionais”, explicou o secretário da Sefaz.

Com a aplicação do critério do Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios, os governadores embolsariam 21,5%, enquanto os prefeitos 22,5%, conforme as regras em vigência. Portanto, o governador do Piauí, Wellington Dias (PT), amparado no artigo 160 da Constituição que veda a retenção ou qualquer restrição a recursos atribuídos a Estados, foi o primeiro a bater na porta do STF.

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, em entrevista concedida a imprensa, antecipou que dos R$ 50,9 bilhões arrecadados, o percentual de R$ 38,5 bilhões ficará com o governo federal e os R$ 12, 4 bi seriam rateados entre estados e municípios. Os governantes que fazem parte do Fórum dos Governadores que conta com representantes dos estados da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste estão orientando os procuradores da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) cobrarem judicialmente. (Com informações do Congresso em Foco)