Confira os gabaritos extraoficiais do segundo dia de provas do Enem

A Tribuna divulga Os gabaritos extraoficiais do primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2016 serão atualizados em tempo real. As respostas foram definidas por professores de três instituições de ensino para as 90 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias.

As questões também serão comentadas em vídeo por professores de diversas disciplinas. No domingo, os gabaritos extraoficiais das provas de Linguagens e Códigos e suas Tecnologias, matemática e redação.