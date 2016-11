Sexo com regularidade rejuvenesce até 7 anos

Aos apreciadores do sexo uma boa desculpa pode deixá-los tranquilos com a frequência semanal de realizar tal ato. Os pesquisadores do Royal Edinburg Hospital, concluiu que as pessoas que fazem sexo regularmente, cerca de três vezes por semana, aparentam ter de 5 a 7 anos a menos que a idade real.

A conclusão demorou dez anos para ser finalizada, e no período de analise um grupo de 3.500 pessoas, entre homens e mulheres, europeus e americanos, com idades que variavam entre 20 e 104 anos foram examinados. Diversos grupos de pacientes foram entrevistados, com idades não revelados, e em seguida entrevistados sobre seus hábitos sexuais.

A aparência jovial transmite para pessoa sensação de bem-estar, sintoma transmitido pelo sexo. Uma vez que o ato sexual libera constantemente hormônios que proporcionam relaxamento, calma e sensação de felicidade.