Detran estuda mudanças para coibir condutas de risco no trânsito

O diretor-geral do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), Pedro Longo, reuniu-se com a diretora de operações do departamento, Shirley Torres, e com representantes das áreas técnicas de engenharia e estatísticas do órgão, para buscar soluções a fim de reduzir ainda mais o número de acidentes de trânsito.

Segundo informações fornecidas pela equipe técnica, as principais causas de acidentes fatais no trânsito estão associadas ao consumo de bebidas alcoólicas e ao excesso de velocidade, sendo que um terço das mortes ocorre no período da madrugada.

Com base nos estudos em andamento, o Detran irá implementar mudanças a partir de 2017 para tentar coibir as condutas que ofereçam risco aos condutores e pedestres.

Entre as medidas em estudo, estão a instalação de novos equipamentos de controle de velocidade em regiões com número recorrente de acidentes, a alteração do horário das blitzes da Operação Álcool Zero, de modo a fiscalizar com maior intensidade o período da madrugada, melhorias nas sinalizações das ruas e campanhas educativas.

“Todas as alternativas que possam preservar vidas estão em análise, inclusive a redução de velocidade máxima permitida em algumas vias, se o estudo técnico demonstrar a eficácia da medida”, destaca Pedro Longo.