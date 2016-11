Programa de Aquisição de Alimentos investe mais de R$ 4,7 mi

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) deve encerrar suas atividades ao longo desta semana, quando ocorrem as últimas entregas de produtos da agricultura familiar às entidades beneficiadas. O Acre foi um dos cinco estados do país a conseguir realizar o PAA em 2016.

Mais uma vez, o programa se constitui em um importante instrumento de segurança alimentar de milhares de pessoas em todo o estado atendidas pelas entidades sem fins lucrativos que recebem, de forma gratuita, os 56 diferentes produtos que compõem o PAA.

Ao todo, o programa este ano movimentou mais de R$ 4,7 milhões em todo o estado. Mais de 400 entidades foram beneficiadas e 1.776 produtores rurais fizeram a entrega de sua produção nos 22 municípios acreanos.

Outro número que demonstra a grandiosidade do PAA no Acre é a quantidade de produtos entregues.

Segundo a coordenação, os produtos somaram mais de mil toneladas de gêneros alimentícios.

“A execução do PAA no Acre se deve à boa vontade que teve o governo estadual de ir em busca desses recursos, já que apenas cinco estados do país conseguiram acessar o programa”, destaca Carlos da Silva, coordenador estadual do PAA.

O programa é gerenciado pela secretaria de Estado de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar (Seaprof).

Segundo o titular da pasta, Lourival Marques, o PAA é um programa completo, pois compra a produção por um preço justo e garante alimentação de qualidade para centenas de pessoas, principalmente estudantes da rede pública.

“Esperamos que esse programa tenha continuidade por parte do governo federal. Todo mundo ganha, além do recurso que circula e movimenta a economia nos municípios”, disse Marques.