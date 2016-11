Produtores rurais podem renegociar dívidas com o Basa

A lei 13.340, decretada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Michel Temer com data de 28 de setembro de 2016, autorizando a liquidação e renegociação de crédito rural, em Rondônia, terá que aguardar até o final de dezembro deste ano, quando será regulamentada para ser operacionalizada pelo Banco da Amazônia, beneficiando mais de 5 mil produtores rurais em atividades, conforme acentua o superintendente da instituição no Estado.

Reza o artigo primeiro da referida lei: “fica autorizada a concessão de rebate para liquidação, até 29 de dezembro de 2017, das operações de crédito rural referentes a uma ou mais operações do mesmo mutuário, contratadas até 31 de dezembro de 2011, com o Banco da Amazônia S.A., com recursos oriundos respectivamente do Fundo Constitucional de Financiamentos do Norte (FNO), com outras fontes, relativas a empreendimentos localizados na área de abrangência da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia Sudam.”

A lei é abrangente e revela que o rebate para liquidação será concedido sobre a soma dos saldos devedores de todas as operações, atualizados, a partir da data de contratação da operação original, com base nos encargos contratuais de normalidade, excluídos os bônus, sem o computo de multa, mora ou quaisquer outros encargos por inadimplementos ou honorários advocatícios, mesmo que outros encargos tenham sido incorporados ou pactuados por meio de aditivos contratuais ou escrituras públicas de confissão, assunção e de repactuação de dívidas.

O cálculo para atualização da dívida que será conduzido pelas agências BASA, é de: carência até 2020, liquidação até 2030 com taxas de juros diferenciadas de acordo com o porte de cada produtor rural com juros variando em até 5% ao ano. Assim, a amortização das dívidas a serem repactuadas em prestações anuais, iguais e sucessivas, fixado o vencimento da primeira parcela para 2021 e a última prestação para 30 de novembro de 2030, estabelecendo um novo cronograma de amortização, sem a necessidade de estudo de capacidade de pagamentos.

Veja com atenção as tabelas

Na atualização da dívida para liquidação, os cálculos serão estratificados de acordo com as faixas constantes das tabelas abaixo, observadas as datas de contratação e o valor originalmente contratado:

Exemplo: uma dívida originalmente contratada no valor de R$ 100.000,00 até 31/12/2006, o cálculo para liquidação, será dividido de acordo com o exposto na tabela abaixo:

Cálculo para atualização da dívida:

Valor originalmente contratado em uma ou mais operações do mesmo mutuário Operações

contratadas

até 31/12/2006 Até R$ 15.000,00 85% De R$ 15.000,01 até R$ 35.000,00 80% De R$ 35.000,01 até R$ 100.000.00 75%

Tabela em caso de liquidação da dívida:

Valor originalmente contratado em uma ou mais operações do mesmo mutuário Operações

contratadas

até 31/12/2006 Operações

contratadas entre 1/1/2007 e 31/12/2011 Até R$ 15.000,00 85% 40% De R$ 15.000,01 até R$ 35.000,00 80% 30% De R$ 35.000,01 até R$ 100.000.00 75% 25% De R$ 100.000,01 até R$ 500.000,00 70% 20% Acima de R$ 500.000,00 50% 10%

Tabela em caso de renegociação da dívida: