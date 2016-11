Polícia prende homem com motocicleta roubada

Policiais do Batalhão Ambiental estavam fazendo um patrulhamento no km 80 da estrada transacreana no final da tarde de sábado 05/11, quando se depararam com um homem em uma motocicleta Twister de placa MZU 1804, que estava com o farol apagado.

Então os policiais resolveram abordar o motociclista, ao fazer uma consulta pela placa da motocicleta, os policiais descobriram que ela seria produto de roubo.

Foi dado voz de prisão a Deivide Nascimento da Silva de 22 anos, que foi conduzido para a Delegacia Central de Flagrantes.

Selmo Melo