Tião Viana se reúne com representantes do Fundo de Populações da ONU

O governador Tião Viana recebeu na Casa Civil nesta segunda-feira, 7, os representantes do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) – agência de desenvolvimento internacional da ONU (Organização das Nações Unidas) – que trata de questões populacionais.

A equipe está no Acre para conhecer os projetos voltados para o desenvolvimento sustentável, a Fábrica de preservativos Natex, além de projetos sociais como o “Mulher Cidadã” e o “Primeira Infância Acreana (PIA)”.

O objetivo do fundo é avaliar as possibilidades de estabelecer parcerias no âmbito do trabalho do governo e do fundo, que irá começar um programa de cooperação no Brasil, de 2017 a 2021, o qual possui três pilares: criar um mundo onde cada gravidez é desejada, cada parto é seguro e o potencial de cada jovem, realizado.

Tião Viana aproveitou a ocasião para apresentar os principais projetos de governo, voltados para uma economia verde com baixa emissão de carbono e redução do desmatamento, que resultam no desenvolvimento de uma economia com base diversificada, a partir das parcerias público-privado-comunitárias.

“Ficamos muito impressionados com o que nos foi apresentado. O governo tem esse olhar no médio e longo prazos muito interessante que tem garantido excelentes resultados, aos quais nós gostaríamos, na medida do possível, de agregar valor”, observou o representante do UNFPA, Jaime Nadal.

Outro tema importante da agenda é a visita que o grupo fará à Natex, na terça-feira, 8. O UNFPA é o principal fornecedor da escala global de insumos e produtos de saúde reprodutiva como contraceptivos e outros, portanto, a visita à fábrica é de grande relevância.

“O UNFPA vai acompanhar todo o processo produtivo, para em algum momento trabalhar junto e projetar esse produto para além do Brasil, podendo incorporá-lo em nosso catálogo e indicá-lo a outras empresas internacionais como parceria público privado-comunitária”, ressaltou Nadal.

Para Tião Viana, a parceria com o UNFPA pode resultar em excelentes resultados, sobretudo para a potencialização da matéria-prima acreana. “Se nós conseguirmos gerar um valor agregado para os produtos florestais, por exemplo, para a borracha, podemos de fato confirmar os guardiões da floresta amazônica da nossa reserva”, disse.

Agenda do UNFPA no Acre

No Acre desde o domingo, 6, os representantes do UNFPA cumprem diversas agendas. Ainda nesta segunda, devem conhecer o Complexo Industrial de Piscicultura Peixes da Amazônia, o empreendimento Cidade do Povo e o grupo Contax.

Além disso, o grupo vai conhecer os projetos “Mulher Cidadã” e o “Primeira Infância Acreana (PIA)”. Já na terça-feira, 7, além da Natex, o grupo visitará o Centro de Referência e Inovações para Educação (Crie).

O Fundo de População das Nações Unidas

O UNFPA é a agência de desenvolvimento internacional da ONU que trata de questões populacionais, sendo responsável por ampliar as possibilidades de mulheres e jovens levarem uma vida sexual e reprodutiva saudável. O UNFPA trabalha para acelerar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva, incluindo o planejamento familiar voluntário e a maternidade segura, e busca a efetivação dos direitos e oportunidades para as pessoas jovens.

O fundo está presente em mais de 150 países, melhorando a vida das pessoas como catalizador de ações e defensor de seus temas. Atuando por meio de alianças e parcerias com governos, outras agências da ONU, sociedade civil e setor privado, o UNFPA faz uma diferença positiva para bilhões de pessoas, especialmente as mais necessitadas.

O UNFPA também ajuda os países a utilizar dados populacionais para antecipar os desafios futuros, oferece assistência técnica que fortalece e empodera seus parceiros e apoia a formulação de políticas e a construção de capacidades nacionais, assegurando que a saúde reprodutiva e os direitos das mulheres e pessoas jovens permaneçam como questões centrais na agenda do desenvolvimento.