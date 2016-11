Flamengo tem apenas 2% de chances de ser campeão

O cheirinho está cada vez mais neutro. Após um arranque no meio do campeonato que encheu a torcida de esperança, o Flamengo desacelerou justamente na reta final e, após o empate contra o Botafogo, no final de semana, caiu da vice-liderança para a terceira colocação no Campeonato Brasileiro.

Agora, de acordo com o matemático Tristão Garcia, o Rubro-Negro tem apenas 2% de chances de título. Já Verdão, líder com 70 pontos, seis à frente do Santos, está com nove dedos na taça e 91% de possibilidade de levantar o caneco.