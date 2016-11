Rio Branco é única capital com conceito A+ no ranking do Tesouro Nacional

Rio Branco é a única capital do país com nível A+ segundo o Tesouro Nacional em relação ao nível de endividamento. Esta é melhor classificação possível segundo o Boletim de Finanças Públicas dos Entes Subnacionais, divulgado este mês. Em relação a 146 cidades com mais de 200 mil habitantes no país, apenas Rio Branco e o município de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte apresentam essa classificação de A+.

A posição de capital menos endividada do país rende a Rio Branco o melhor conceito junto às autoridades financeiras, o que permite a concessão de garantia por parte da União nos empréstimos.

As despesas correntes, a folha de pagamento e os encargos estão bem abaixo dos limites previstos em lei, atestando a saúde financeira da capital acreana. São Paulo é a capital mais endividada do país, com comprometimento de 204% da receita. Rio Branco está abaixo da média nacional de 36%.

O Tesouro mostrou, ainda, que a maior parte do estoque de endividamento do grupo de 146 municípios (63,5%) não é passível de receber garantias da União. Apenas 12% têm garantias da União, enquanto 24,5% não são garantidos pelo governo federal. Rio Branco está fora dessa estatística, com o melhor desempenho no país.

O documento mostra que a receita corrente dessa amostra de municípios cresceu nominalmente 6,81% de 2014 para 2015, passando de R$ 230,359 bilhões para R$ 246,042 bilhões. O Tesouro pondera, no entanto, que a inflação no período foi de 10,67%, resultando em uma variação real e receita negativa.

O Boletim de Finanças Públicas dos Entes Subnacionais abrange os dados fiscais de 146 municípios com mais de 200 mil habitantes, além das capitais. O documento traz notas de rating para os municípios listados, com base em seus níveis de endividamento e o custo do serviço de suas dívidas.

Onze capitais brasileiras ultrapassaram o limite de gastos com pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). De acordo com boletim, essas cidades gastavam com o pagamento de servidores, no fim de 2015, mais de 60% da receita corrente líquida, teto estabelecido pela lei. A pior situação é a de Macapá (AP), que tem 78% das receitas comprometidas com esse gasto. Em seguida vêm Florianópolis (SC), com 71%, e Natal, com 68%. Completam a lista Maceió (AL), com 66%, João Pessoa (PB), 66%, Porto Velho (RO), 65%, Campo Grande (MS), 65%, Goiânia (GO), 65%, São Luís (MA), 61%, e Teresina (PI), 61%. Pela lei, quem descumprir o teto de 60% é proibido de conceder reajustes e contratar novos funcionários. Rio Branco está plenamente dentro dos limites estabelecidos.

Veja o quadro: