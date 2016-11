Prefeitura anuncia renovação de convênio com a Diocese

A Prefeitura de Rio Branco anunciou nesta segunda-feira, 7, a manutenção do convênio com a Diocese de Rio Branco. A notícia foi dada pelo prefeito Marcus Alexandre durante reunião com representantes da Diocese, Bispo Dom Joaquim e os padres Asfury e João Coelho, com a participação do secretário de Educação, Márcio Batista, e da secretária de Planejamento Janete Santos.

“Tratamos aqui da conclusão dos trabalhos em 2016 e da garantia da continuidade do convênio em 2017. Essa é uma excelente parceria que envolve diversas paróquias e permite atender 1400 crianças com idade entre 4 e 5 anos. Aproveito para agradecer ao Bispo e toda equipe da Diocese e deixar combinado a continuidade das ações para o ano que vem”, disse o prefeito Marcus Alexandre.

Segundo um dos representantes da Diocese, Padre Jairo Coelho, “O convênio é uma forma da Diocese contribuir para a educação das crianças e fortalece cada vez mais nosso compromisso com a educação das crianças de nossas paróquias. Com a renovação do convênio esperamos em 2017 contribuir ainda mais para garantir o acesso de nossas crianças à educação”.

De acordo o secretário de Educação Márcio Batista,” a parceria iniciou há 12 anos e vem dando certo. Alinhada ao que propõe o Plano Nacional de Educação, a ação permite ampliar a cobertura da Educação Infantil e nós ficamos muitos felizes pela decisão do prefeito Marcus Alexandre de garantir a continuidade do convênio”.

O convênio entre a Diocese e Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação contempla mais de 30 unidades conveniadas. A parceria contribui para a ampliação da oferta de vagas em Educação Infantil, especialmente nas comunidades mais carentes.