Começa período de visitação aos veículos que serão leiloados

Interessados em participar do próximo leilão público de veículos apreendidos do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) já podem realizar visita para inspeção visual.

Os veículos estão expostos no Pátio de Veículos Apreendidos do Detran, situado na Avenida Antônio da Rocha Viana, 2005, Jardim Manoel Julião, até o dia 11 de novembro, de 8 às 12 horas e de 14 às 16 horas.

“Para participar do certame é necessário realizar a inscrição no site da Leiloeira Oficial até o dia 11 de novembro, e após o cadastramento online realizar a visitação para efetivar a inscrição”, indica a diretora de operações do Detran, Shirley Torres.

O leilão disponibilizará 634 lotes de veículos aptos a circulação e será realizado nos dias 15 e 16 de novembro, a partir das 9 horas, no Teatro Plácido de Castro, localizado na Avenida Getúlio Vargas, 2703, bairro do Bosque.

Mais informações podem ser acessadas no Diário Oficial do dia 1 de novembro ou no site do Detran.