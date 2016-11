Ilderley confirma disputa pela AMAC

Envolvido numa disputa judicial pela prefeitura de Cruzeiro do Sul, além de denunciado pelo MP na “Farra das Passagens”. Ilderlei Cordeiro (PMDB), eleito em outubro passado para administrar a segunda maior cidade do estado, já se articula para presidir a Associação do Municípios do Acre, AMAC.

Pelo regimento interno, a entidade deve ser presidida pelo prefeito da capital, mas o peemedebista iniciou uma disputa interna pelo cargo.

Ilderlei Cordeiro confirmou que tem interesse em assumir a presidencia e disse que tem buscado o apoio de todos os prefeitos eleitos recentemente.

Ele disse inclusive que já tentou uma conversa com o próprio Marcus Alexandre, mas que não foi atendido pelo petista.

Cordeiro usa como principal trunfo para angariar o apoio dos colegas, o bom trâmite que possui em Brasilía, e sustenta que vários atuais ministros foram colegas de bancada, durante o mandato de deputado federal, o que facilitaria, segundo ele, a aprovação de projetos e a captação de recursos.

” Estou conversando com vários prefeitos em busca de apoio. Liguei para o Marcus Alexandre mas ele não me atendeu. Vou a Rio Branco esses dias e vou procura-lo para uma conversa. Vou pedir a ele uma oportunidade para mostrar qur temos capacidade para conduzir os rumos da associação. Vários ministros atuais foram deputados comigo e isso vai facilitar nosso projetos em Brasília. Temos que tirar da capital essa responsabilidade, porque o prefeito de la já tem muitas atribuições. Estou preparado para assumir paralelamente essa função”, garante.

A eleição da nova diretoria da AMAC acontece na primeira quinzena de janeiro. Logo que empossados em suas respectivas cidades, os prefeitos do estado se reunirão em Rio Branco para a primeira agenda ordinária e a eleição dos novos membros da diretoria da entidade.