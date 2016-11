Etapa Acreana de Arrancada será dias 12 e 13 na Arena de Esportes Radicais

O calendário de eventos na Arena Race de Esportes Radicais vai agitar o meio esportivo de Rio Branco neste fim de ano, começando nos dias 12 e 13 de novembro (sábado e domingo) com a Etapa Acreana de Arrancada, a Etapa Militec 1. Cerca de 70 carros e até 15 motos de 600 e 100 cilindradas do Acre e Rondônia estarão concorrendo à mais esta fase do arrancandão 2016. A Arena de Esportes Radicais está localizada no KM 3 da Estrada do Quixadá e foi construída na gestão do prefeito Marcus Alexandre. A festa começa a partir das 9h.

Para assistir a esse show de aceleração o público vai pagar apenas R$10 de ingresso mais um quilo de alimentos não perecíveis, os quais serão distribuídos para famílias vinculadas ao serviço social de Rio Branco–isso no dia 12. Já no dia 13, domingo, os ingressos para a área dos boxes custam R$30.

“Esperamos entre duas mil e três mil pessoas participando”, disse Lucas Freitas, presidente do Acre Auto Clube, organizador do evento que conta com o apoio da Prefeitura de Rio Branco através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), gestora da Arena Race.

No último final de semana a Arena Race de Esportes Radicais também foi palco do tradicional festival de som automotivo Meca Brasil e do campeonato de Motovelocidade Integrado com Rebaixado. “Os investimentos não estão deixando de acontecer na gestão de Marcus Alexandre mesmo neste final do primeiro mandato”, observou Afrânio Moura, titular da SEMEL, citando a construção da pista de acesso ao retorno e a pista de automodelismo já confirmada pelo prefeito Marcus Alexandre. “O automodelismo é uma modalidade em expansão no Acre”, completou o secretário.

Na Etapa Militec 1 a equipe Força Livre Motoresport estará presente. Isso, na avaliação de Afrânio Moura, traz qualidade à realização da etapa.