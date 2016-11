Tribunal de Justiça do Acre abre processo seletivo para estágio na Comarca de Xapuri

As inscrições devem ser feitas diretamente na Secretaria do Fórum local, mediante a entrega de um quilo de alimento, até às 17h do dia 18 de novembro.

A partir desta terça-feira (8), iniciam-se as inscrições do processo seletivo para preenchimento de vagas e cadastro de reserva de estágio de estudantes de nível superior no âmbito da Comarca de Xapuri.

De acordo com o edital nº 1/2016, publicado na edição n° 5.758 do Diário da Justiça Eletrônico (DJE), as áreas disponíveis são de Administração, Educação Física, Pedagogia, Gestão Ambiental, Gestão Pública e Serviço Social.

Os interessados têm até o dia 18 de novembro para comparecer à Secretaria da Diretoria do Fórum, localizada na Rua Floriano Peixoto, nº 62, Bairro Centro, no horário das 9h às 13h e das 15h às 17h, onde devem preencher o formulário de inscrição e entregar a doação de um quilo de alimento não perecível.

Processo Seletivo

O Processo Seletivo será composto de prova de múltipla escolha de caráter classificatório e eliminatório. Serão 40 questões distribuídas nas temáticas Língua Portuguesa, Informática, Lei do Estágio e Conhecimentos Gerais.

A prova será realizada dia 27 de novembro, na Escola Estadual de Ensino Fundamental Anthero Soares Bezerra, situada a Rua Cel. Brandão, Bairro Centro, em Xapuri.

Bolsa- Auxílio

O Tribunal de Justiça do Estado do Acre disponibilizará Bolsa Complementar de Estudo, na forma de estágio que bolsa-auxílio correspondente a um salário mínimo vigente no país, mais auxílio-transporte.

Não serão aceitas inscrições de candidatos que estejam cursando o último ano da faculdade e não possam cumprir, no ato da convocação um ano de estágio, bem como daqueles que estejam cursando apenas matérias isoladas.

Por isso, os alunos devem estar regularmente matriculados e cursando a partir do 2° período (equivalente ao 1° ano), no caso de cursos que tenham duração igual ou superior a quatro anos, ou que tenham cursado ao menos 25% daqueles cuja duração seja inferior a quatro anos.

Somente poderão participar do processo seletivo candidatos estudantes de faculdades ou universidades conveniadas com o Tribunal de Justiça, que são: Ufac, Faao, Ieval, Uninorte, Unopar, Uniseb COC, Unip, Ifac, Fameta, Unigran e Uninter.