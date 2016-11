Em visita a creche Coração de Jesus, prefeito Marcus Alexandre garante renovação de parceria para o funcionamento

A Creche Coração de Jesus – que atende 235 crianças de dois e três anos, nas sedes dos bairros Airton Sena e Taquari, vai ampliar o número de alunos em 2017 com a meta de alcançar 350 crianças. A expansão na oferta de vagas será possível graças à renovação do convênio com a Prefeitura de Rio Branco, anunciada pelo prefeito Marcus Alexandre durante visita à creche no início da manhã desta segunda feira, 07.

O convênio com a Prefeitura garante o salário dos 28 professores e colaboradores, além de parte da merenda das crianças. A renovação desse convênio vai possibilitar que o número de servidores chegue a 35, acompanhando o aumento do número de crianças para o ano letivo de 2017.

Para abrigar uma maior quantidade de crianças, o espaço físico da creche será ampliado com a construção de mais salas de aula, banheiros e um refeitório maior. Os recursos da obra são oriundos de emenda do vereador Antônio Moraes e recursos próprios da Prefeitura de Rio Branco. “Fico feliz de poder contribuir com uma ação tão importante, que resulta em maior autonomia para as mães que precisam trabalhar”, citou o vereador. O prefeito, que é engenheiro, viu a planta da obra e o local onde será feita a extensão do espaço.

A diretora da Creche Coração de Jesus, Maria Júlia, destaca que o aumento no número de vagas significa mais mulheres podendo acessar o mercado de trabalho e melhorando a qualidade de vida das famílias. “Nós que começamos com 30 crianças há oito anos, vamos chegar as mais de 300 com o novo convênio com a Prefeitura. Hoje, tratando da ampliação do espaço, temos a realização de um sonho que foi sendo construído com o apoio de várias pessoas como o deputado estadual Jonas Filho e o prefeito Marcus Alexandre”, concluiu a diretora.

As mães comemoram as vagas da Creche Coração de Jesus. Além de poder trabalhar fora de casa, Maria Valdinéia conta que o filho está mais independe depois que passou a frequentar a creche diariamente. “Ele agora come sozinho e já não usa mais fraldas”, disse.

O deputado estadual Jonas Filho, parceiro da creche, cita que, apesar do atual momento de crise financeira, “a Prefeitura de Rio Branco continua construindo e liberando recursos para obras, na contramão da crise”.

História de Amor e Fé

A Creche Coração de Jesus começou com a luta de uma mulher de fé para ser mãe. Maria Júlia Oliveira, casada, não conseguia engravidar e fez uma promessa: se ficasse grávida, ajudaria pessoas idosas ou crianças. Em 2004, engravidou da primeira filha, Carolina Vitória. Quatro anos depois, e 2008, começou a receber crianças em sua própria casa, no bairro Airton Sena. Júlia Ficava com elas o dia inteiro enquanto as mães trabalhavam. No começo eram 30 crianças.

Em 2010, Julia e o marido alugaram uma casa no mesmo bairro e puderam abrigar mais crianças. O aluguel da casa passou a ser pago pelo deputado estadual Jonas Lima, que depois comprou o imóvel por meio de emenda parlamentar.

Nesse meio tempo, Júlia, com apoio do deputado Jonas Lima, também fundou uma nova creche no bairro Taquari, que atende atualmente 80 alunos. Nesta época Maria Júlia ficou grávida do segundo filho, Bruno, hoje com quase quatro anos de idade. “Estamos no Taquari e na Baixada, localidades onde vivem milhares de pessoas carentes que precisam trabalhar e deixar os filhos em segurança. Essas duas creches são a realização do meu sonho e de muitas outras mães, que podem sonhar com um futuro melhor para suas famílias. Parceiros, como o deputado Jonas Filho, o vereador Antônio Moraes e o prefeito Marcus Alexandre, são fundamentais para que esse trabalho seja ampliado cada vez mais”, concluiu Júlia.