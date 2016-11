Coluna Bom Dia

Golpe

O prefeito eleito e ainda sub judice de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, confirmou, com desfaçatez que pretende mesmo dar um golpe para rasgar o estatuto da AMAC e tentar assumir a presidência da associação dos prefeitos, sob argumentos insustentáveis.

Amizade

Como justificativa para a virada de mesa ele argumenta que é amigo de vários ministros que teriam sido seus colegas do tempo em que foi um apagado deputado federal, mais lembrado agora, apenas pela denúncia de envolvimento no escândalo das passagens aéreas do que por passagem relevante nos anais da Câmara Federal.

Chance

Diz Ilderlei que ele mereceria uma “chance” para provar sua capacidade e que o prefeito Marcus Alexandre deveria “abrir mão” de seguir rigorosamente o estatuto da associação.

Exemplo

Ou seja, a fala de Ilderlei seria o mesmo que o Rio Branco F.C. pleitear o acesso à Serie A do Brasileirão, afirmando que mereceria uma “chance”, sem se ligar no estatuto da CBF e do campeonato.

Sugestão

A coluna dá, de graça, uma sugestão a Ilderlei Cordeiro de uma forma rápida simples, legal e incontestável para ele assumir a presidência da Associação dos Municípios: concorra e ganhe as eleições em Rio Branco. Até lá, que enfie a viola no saco e busque seu devido lugar.

Oposição

Outro argumento de ilderlei seria que a Frente Popular perdeu a hegemonia das prefeituras do Acre. Mas será que ele e o PMDB têm essa hegemonia? Será que, por exemplo, os dois prefeitos do PSDB marchariam com ele, desafeto do presidente do partido?

Regras

A primeira lição de um político nesse país deveria ser a de seguir as regras. E Ilderlei poderia ao menos esperar ser confirmado no cargo pela justiça para botar as manguinhas de fora.

Credencial

Além de seguir o estatuto da AMAC, mais uma razão para Marcus Alexandre permanecer na presidência da entidade: Rio Branco é a única Capital do país e uma das duas únicas cidades com mais de 200 mil habitantes a receber a classificação A+, a mais alta da Secretaria do Tesouro Nacional sobre a saúde financeira das prefeituras.

Endividamento

Enquanto a média de endividamento das Capitais brasileiras é de 36,7% do orçamento – e São Paulo lidera o ranking negativo, com mais de 200% – em Rio Branco esse endividamento é de menos de 20%.

Aval

Isso significa que a saúde financeira e institucional da prefeitura é considerada excelente e, se houver necessidade de se tomar empréstimos, eles terão, automaticamente, o aval da União.

Exemplo

Em um quadro nacional de prefeituras quebradas – a do Rio de Janeiro teve bloqueados R$ 170 milhões por inadimplência – é no pequeno e distante Acre que está o exemplo de gestão pública equilibrada. É em Rio Branco, tão assolada por enchentes, por secas, por isolamento, que se encontra a prefeitura mais ajustada do país.

Perna curta

Esse resultado da Capital no ranking do Tesouro Nacional é mais uma prova que mentira tem perna curta. Na campanha eleitoral, a oposição tentou vender a imagem de uma prefeitura quebrada, com as finanças caóticas. Mentira.

Prova

Veio a publicação do Tesouro Nacional e jogou no lixo as insinuações, as intrigas, a falsidade. Rio Branco é a campeã em controle das dívidas e a mais adimplente do país. A oposição reconhecerá o erro? Talvez quando o Sargento Garcia prender o Zorro.

Temporal

As más línguas do Juruá não resistiram. Assim que acabou a audiência de instrução de Ilderlei e sua chapa, caiu uma tempestade em Cruzeiro do Sul. Dizem que o motivo foi as mentiras das testemunhas de defesa perante a juíza, atestando o caráter ilibado dos acusados.

Sem opinião

Importante: esse era o comentário na cidade e não da coluna, que não vai se posicionar sobre o assunto.

Enrolado

Quem assistiu ao depoimento de Ilderlei perante a juíza Adamárcia Nascimento, ontem, comentou que o prefeito se enrolou e caiu várias vezes em contradição. A avaliação é que a decisão estará na perícia da gravação com a tentativa de suborno. Se a gravação não for falsificada, a situação estaria crítica para Ilderlei.

Caiu

Começou a cair nas contas das prefeituras o dinheiro da repatriação dos recursos sonegados no interior, atendendo às preces dos prefeitos em fim de mandato. O total no país inteiro é de R$6 bilhões, equivalente a um mês de FPM.

Desejo

O desejo é que esses recursos sirvam para fechar as contas da atual administração, para que os prefeitos que estão deixando o cargo entreguem as prefeituras de forma mais saneada possível a seus sucessores.

Cuidado

O Tribunal de Contas tem que estar bem atento ao destino deste dinheiro, para que ele não seja desviado para atividades menos republicanas pelos prefeitos que deixarão a vida pública.

Salvação

É uma grana que pode livrar muitas administrações do fantasma de processos por inadimplência e não cumprimento das obrigações de fim de mandato.

Extra

E as prefeituras ainda devem receber mais um agrado de fim de ano, com um repasse extra de R$ 240 milhões em todo o país, para ajudar no fechamento do ano e pagamento de servidores.

ENEM

Os candidatos que fizeram o ENEM na Uninorte se depararam com uma situação inusitada. Muitos, especialmente as mulheres, seguraram a vontade de urinar durante a prova para não perder tempo, e quando entregaram as questões e estavam saindo foram impedidos de usar o banheiro. Disseram que era uma norma do edital.

Aperto

Teve gente que custou a chegar ao portão e houve quem quisesse abaixar as calças e fazer no corredor mesmo. Coisa esquisita.

Sem fraude

Até agora, nenhum estudante acreano foi denunciado por tentativa de fraude no ENEM. Também, ao custo de até R$180 mil, como pagou a filha de fazendeiros em Minas Gerais, o melhor é estudar mesmo.

Bolsa Família

O governo federal cortou mais de 400 mil benefícios do Bolsa Família e suspendeu mais de 600 mil. É o começo do desmonte dos programas sociais.

Eleição

Mais acirrada que a campanha para a prefeitura na Capital é a discussão sobre as eleições de hoje nos Estados Unidos. Grande parte do eleitorado de origem evangélica no Brasil e no mundo torce para Trump, sob o falso argumento que Hillary seria abortista. Como se a eleição de lá girasse sobre esse tema.

Comunistas

Mais engraçada é a acusação de que Obama e Hillary seriam comunistas ou, pelo menos, socialistas. Coisa de doido. E para complicar ainda mais, o presidente da Rússia, o ex-comunista Putin, apoia Trump.

PC do B

O vereador Manoel Monteiro, de Tarauacá, que não conseguiu se reeleger atribui sua derrota a seu partido, o PC do B., e disse que depois de 18 anos de militância, dos quais oito exercendo o mandato, vai deixar a legenda, pela qual só conseguiu 432 votos em outubro.

Assediado

O vereador taraucaense já estaria sendo procurado por emissários do PSDB, PDT e PSD para se filiar, mas vai analisar com calma o quadro político para se decidir.

Frente

É bom que haja mobilização, pois o governo federal já anunciou que irá cortar verbas para a política de índios isolados no Acre. Já se prevê o fechamento da Frente de Proteção do Envira, não por acaso uma região onde já se prendeu traficantes internacionais só por causa da presença da Funai. Além, claro, de se proteger os índios não contatados.

Presídios

Em entrevista a um grande jornal, Aberson Carvalho, diretor de Planejamento e Gestão do Instituto de Administração Penitenciária do Acre, cobrou mais investimentos da União no sistema prisional – mas não só nos gastos com os projetos executivos.

Verba

Carvalho quer também mais verba para o custeio dos presídios, que ele aponta como elevados, citando a despesa de R$ 1,6 mil por mês com cada preso em cadeias do Acre. “O investimento do governo federal hoje está aquém da necessidade. É caro construir, mas é muito mais caro manter”, disse o diretor.

Tempo

No atual modelo, segundo Aberson Carvalho, o tempo médio de construção de um presídio padrão no Brasil, para cerca de 300 presos, é de cinco anos. Mas 36% das obras com recursos federais superam esse período.

Modelo

Mais uma vez a coluna chama a atenção para uma experiência barata, eficaz, humanista, ressocializadora, que vem demonstrando êxito absoluto, com um custeio barato e índice de fugas e reiteração criminosa mínimas. Trata-se da APAC.

Conhecer

Já passou da hora das autoridades penitenciárias e do Tribunal de Justiça buscarem conhecer essa experiência, recomendada pela ONU como modelo para o sistema prisional. É só procurar o Tribunal de Justiça de Minas Gerais que mantém o Projeto Novos Rumos da Execução Penal para disseminar as APACs no Estado. Mais de 40 já estão instaladas e funcionando perfeitamente.

Presidente

O presidente do TJMG, desembargador Herbert Carneiro, foi presidente do Conselho Penitenciário Nacional e é um experiente juiz de Execução Penal. Receberá uma delegação acreana com muito interesse e boa vontade. Um preso na APAC custa menos de R$ 800 por mês, com um tratamento muito melhor do que no sistema comum.

Farra

A Procuradoria Geral da República promete investigar 212 parlamentares na chamada farra das passagens – o uso de verba aérea da Câmara para fins particulares. A Procuradoria da República na 1ª Região pediu os casos desses atuais congressistas, de quatro governadores e de dois conselheiros de contas fossem enviados para o STF e STJ. A relação possui 187 deputados e 25 senadores, parte deles suplentes. Isso representa cerca de 35% do Congresso atual.