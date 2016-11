Coluna Acre em Foco

Romerito Aquino

Jantar de meio milhão

Nestes tempos de grave crise econômica do país, o presidente golpista Michel Temer foi duramente criticado por milhares de brasileiros nesta segunda-feira, nas redes sociais, por ter gasto mais de meio milhão de reais para custear um show de samba realizado ontem à noite no Palácio do Planalto para um seleto grupo de 600 convidados.

Shows e jantares

Chamado por vários adjetivos depreciativos, Temer foi criticado por gastar somas crescentes de dinheiro não só em shows como em jantares para cabular votos de deputados e senadores em favor dos projetos de seu interesse, que inclui a PEC que limita os gastos do governo, retirando inclusive recursos da educação, saúde, habitação e outras áreas.

Ministros irregulares

Outra área de gastança sem limite do governo Temer ocorre nas grandes despesas realizadas com as centenas de voos de aviões da FAB feitos pelos ministros de Brasília para as cidades onde residem e vice-versa, descumprindo as regras estabelecidas pelo decreto 8.432, assinado em 2015 pela ex-presidenta Dilma Rousseff e ainda em vigor.

781 voos de ministros

Segundo levantamento do jornal O Estado de São Paulo, em seis meses que tomaram de assalto o Palácio do Planalto, ministros utilizaram 781 vezes aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) para realizar deslocamentos pelo país. Desse total, 238 voos tiveram como destino ou origem a cidade onde os ministros residem, o que é proibido pelo decreto de Dilma em vigor.

Até ministro da Justiça

Entre os ministros que deveriam aplicar a lei estão (pasmem) o da Justiça, Alexandre de Moraes; das Relações Exteriores, José Serra; da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab; da Fazenda, Henrique Meirelles; da Secretaria de Governo, Geddel Vieira Lima; da Saúde, Ricardo Barros; e da Casa Civil, Eliseu Padilha; entre outros.

Devidas explicações

A ilegalidade cometida por quase a metade dos ministros de Temer levou o deputado Jorge Solla (PT-BA) a decidir apresentar hoje na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara, presidida por Leo de Brito (PT-AC), requerimento de informação para que o governo ilegítimo de Temer dê as devidas explicações.

Voos irregulares

O deputado quer que o governo golpista de Michel Temer explique o motivo que levou seus ministros a descumprirem a legislação. Segundo aponta o parlamentar, em seu requerimento, a quantidade de voos irregulares utilizados pelos ministros golpistas “representa 30% de todos os voos realizados no atual governo com aeronaves da FAB”.

Governo desmascarado

Enquanto isso, a colunista do Portal Brasil 247, Tereza Cruvinel, detalhou ontem como a nota técnica da Consultoria Legislativa do Senado desmascara os argumentos do governo Michel Temer para justificar a aprovação da PEC 55, que foi o nome dado a PEC 241 aprovada na Câmara dos Deputados fixando teto para os gastos federais nos próximos 20 anos.

Dívida e PIB

O primeiro argumento desmascarado é sobre a relação entre a dívida e o PIB, pois “somando-se a Dívida Líquida Total do governo federal com a dos estados e municípios, chegamos, ao final de 2015, com um nível de endividamento dos três níveis governamentais equivalente a 35,3% do PIB. Tal nível situa o Brasil entre os países menos endividados do mundo”, diz o estudo.

Pressão no PT

Em reunião ontem, na capital paulista, com a bancada de deputados federais do PT, o ex-presidente Lula alertou para a atual tentativa de criminalização do PT. “Não tem sentido darem o golpe que deram neste país e deixarem o PT livre para disputar com eles nas próximas eleições”, ressaltou Lula.

Desafios aos petistas

Lula e os 48 deputados e deputadas também debateram a atual conjuntura nacional, os desafios do PT para o próximo período, as pautas da Câmara e a resistência contra a PEC 241 (agora PEC 55), que tramita no Senado. O presidente do PT, Rui Falcão, afirmou que “a tônica da reunião foi a preocupação com o país”.