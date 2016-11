Homem é preso roubando em loja no Shopping

Diego Roberto Dias de 24 anos, estava devendo um homem que ele não quis dizer o nome e ele falou para o cobrador que não tinha como pagar a dívida.

O tal cobrador então teve uma ideia na tarde dessa segunda-feira 7, ele falou para o Diego que os dois iriam ao shopping nas lojas americanas e que ele roubaria o valor do dinheiro que ele estava devendo em peças de roupas.

Diego então com uma bolsa junto com seu cobrador começou e encher a bolsa, segundo Diego, ele queria só calcinha, sutiã e bermuda e foram enchendo a bolsa, mas eles não perceberam que as câmeras da loja já estavam monitorando a dupla.

Os seguranças da loja foram cercando eles e quando a bolsa já estava cheia, eles tentaram sair da loja mas os seguranças já estavam na porta.

O comparsa de Diego quando viu que a casa caiu saiu correndo e deixou o Diego sozinho. Ele foi detido e a polícia militar foi acionada, e foi levado para DEFLA, onde foi autuado por furto.

Agora só resta saber como ficara a dívida do Diego com seu cobrador.

Selmo Melo