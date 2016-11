Representantes da ONU elogiam ações nas áreas social e de saúde do Acre

Representantes do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) estiveram reunidos na manhã desta segunda-feira, 7, com a vice-governadora Nazareth Araújo, para conhecer mais sobre os projetos Mulher Cidadã, Primeira Infância Acreana (PIA) e #SELIGAAÍ.

O UNFPA é a agência de desenvolvimento internacional da ONU que trata de questões populacionais, sendo responsável por acelerar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva de jovens e mulheres, incluindo o planejamento familiar voluntário e a maternidade segura, e busca a efetivação dos direitos e oportunidades para as pessoas jovens.

No Acre, ações nesse sentido são desenvolvidas por meio dos projetos apresentados e realizados pelo gabinete da Vice-Governadoria em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

Nazareth Araújo explicou que o Mulher Cidadã tem o objetivo de ampliar o acesso aos serviços de saúde de forma complementar as ações desenvolvidas pelas Secretarias Municipais de Saúde, com o acesso às ações de saúde onde a oferta é insuficiente ou inexistente.

A vice-governadora frisou que as iniciativas trabalham também com questões como o enfrentamento à violência doméstica, planejamento familiar, gravidez na adolescência e drogadição, entre outros. “O trabalho se dá pelo atendimento nas localidades de mais difícil acesso. As equipes vão aonde a população que mais necessita está”, disse.

O diretor adjunto do UNFPA, Jaime Nadal Roig, afirmou que o Acre é um estado que se destaca pelo trabalho que realiza voltado ao desenvolvimento do indivíduo.

“O Acre nos chamou atenção pelas boas práticas voltadas aos direitos humanos e dignidade direcionadas aos jovens e mulheres. Estamos aqui visando fechar parcerias estratégicas nas áreas social e ambiental”, disse Roig.

Um pouco mais sobre os projetos

O Programa Primeira Infância Acreana (PIA) foi idealizado para qualificar o atendimento e o cuidado à criança de zero a seis anos, favorecendo seu desenvolvimento integral e integrado.

A proposta do PIA é implantar um novo modelo de atenção integral ao desenvolvimento da primeira infância nos municípios do Acre, iniciando o piloto em Rio Branco, posteriormente expandindo para os municípios contemplados na estratégia ANDI (Atenção Nutricional à Desnutrição Infantil).

#SELIGAAÍ tem como meta desenvolver suas ações em conformidade com a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde dos Adolescentes, que tem como objetivo desenvolver um conjunto de ações com o propósito de atender os adolescentes numa visão biopsicossocial, ressaltando promoção à saúde, prevenção de agravos, diagnóstico precoce, tratamento e reabilitação, melhorando a qualidade de vida dos adolescentes e de suas famílias.