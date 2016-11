Justiça Volante: Balanço estatístico registra 167 atendimentos realizados em outubro na Capital

O serviço promove o diálogo com acordos registrados para solução dos conflitos, e a garantia do ressarcimento pelos danos materiais de forma célere e segura.

De acordo com o ranking de atendimentos da Justiça Volante acreana, outubro se destacou como o quarto mês com mais chamados. Foram realizados um total de 167 atendimentos pelo Juizado de Trânsito da Capital.

A estatística registrou que destes processos, 64 tiveram os acordos realizados no local do acidente de trânsito. Um montante que compõe os 710 acordos firmados durante os 10 meses deste ano, evidenciando a missão de pacificação social cumprida pela unidade móvel.

A justiça Volante intermedeia as partes, promovendo o diálogo e, desta forma, os acordos registrados solucionam o litígio e garantem o ressarcimento pelos danos materiais de forma célere e segura.

No entanto, quando a convergência de interesses não é imediata, a demanda é encaminhada para audiências de conciliação. Neste mês, foram marcadas 51 advindas do serviço jurídico móvel.

O balanço do atendimento mensal assinalou ainda a ocorrência de dois sinistros com veículos oficiais, três acidentes com vítima e sete em que o veículo se evadiu do local da ocorrência.

Durante este ano, já foram tabuladas 1.677 atendimentos. Segundo a estatística, até então, junho foi o mês com mais chamados, sendo 200 amparados pelo Centro de Solução de Conflitos e Cidadania dos Juizados Especiais de Rio Branco.

Novas unidades da Justiça Volante

Em outubro, ocorreu a instalação da Justiça Volante no âmbito dos Juizados Especiais da Comarca de Cruzeiro do Sul, que é executado a partir de convênio firmando entre o Tribunal de Justiça do Estado do Acre e a Secretaria de Reforma do Poder Judiciário, do Ministério da Justiça.

Nesse mesmo período, a ampliação dos serviços oferecidos pelo Judiciário Acreano foi consolidada com a inauguração da terceira unidade da Justiça Volante, atuando na Comarca de Brasileia.

O atendimento imediato e no local da ocorrência tem ofertado à sociedade um novo patamar de serviço, com conciliações, instruções e julgamento de litígios decorrentes de acidentes de trânsito.