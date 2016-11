Vídeo de alunos acreanos sobre Aedes Aegypti vence concurso

Os estudantes do Ensino Fundamental II (7o ao 9o ano) do colégio Anglo de Rio Branco foram selecionados no concurso “Pesquisar e Conhecer para Combater o Aedes Aegypti”, promovido pelo governo federal. Três representantes, juntamente com um dos professores responsáveis, estão em Brasília, onde receberão o prêmio nesta terça-feira, 8.

A competição escolheu vídeos de até 90 segundos que apresentaram, de uma forma criativa, o trabalho desenvolvido nas escolas brasileiras.

Na iniciativa acreana, os estudantes, com ajuda dos docentes, destacaram quais são as doenças transmitidas por meio do Aedes e como a população pode ajudar a prevenir a proliferação do mosquito.

“A professora de Biologia da instituição viu o edital e me chamou para, junto com os alunos, participar. Cada um deles escreveu a parte que ia falar no roteiro, e fomos até o Horto Florestal gravar. Publicamos nas redes sociais e conseguimos ficar como um dos vencedores de melhor vídeo da Região Norte”, destaca o professor de Artes do Anglo, Luíz Carlos Menezes.

Combate ao vírus no Acre

No Acre, o governo do Estado e o município firmaram parceria para o combate da dengue, zika e chikungunya, todos transmitidos pelo mosquito Aedes Aegypiti.

De acordo com dados do Departamento de Vigilância Epidemiológica, da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), até outubro, o estado apresentou uma redução de 31% dos casos.

Por meio de ação da Secretaria de Ciência e Tecnologia (Sect), foi criada uma plataforma, chamada “Aedes na Mira AC”, que objetiva denunciar possíveis locais com sinais de proliferação do mosquito.

Assista ao vídeo