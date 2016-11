Salário mínimo no Brasil deveria ser R$ 4.016,27

O salário mínimo no Brasil deveria ser de R$ 4.016,27. Parece piada principalmente para quem vive esta realidade brasileira, mas números a estimativa foi feita de acordo com divulgação do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). O valor é 4,56 vezes maior do que o salário mínimo real. Em setembro, esse número era de R$ 4.013,08, tendo havido variação de 0,07% no mês.

O cálculo é feito pelo Departamento a partir do valor da cesta básica observado no País. Em documento publicado nesta terça-feira, 7, o Dieese indicou que a cesta básica de Fortaleza encareceu 21,21% em 2016 até agora, a quarta maior variação do Brasil.

Em janeiro, a estimativa do valor apropriado para o salário mínimo era de R$ 3.795,24. Houve, portanto, aumento de 5,8% nesse número em 2016 até agora.

Por cá no mundo real, vamos continuar torcendo para que este salário ultrapasse pelo menos a casa dos mil reais.