Indústria: Condomínio Sindical começa a ser implantado no Acre

Exemplo de união e estratégia entre os 10 sindicatos industriais existentes, o estado do Acre foi escolhido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) para ser um dos pilotos do projeto Condomínio Sindical, desenvolvido no âmbito do Programa de Desenvolvimento Associativo (PDA). A implantação teve início no dia 10 de outubro e, na última sexta-feira, 4 de novembro, com ajuda dos consultores Isabela Póvoa, da empresa Advance, e Guilherme Tourinho, da CNI, foi apresentado o “Mapa do Condomínio” e o “Plano de Otimização” das medidas de gestão a serem implantadas.

De acordo com o assessor de Relações Institucionais da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC), Assurbanipal Mesquita, o projeto trata do aperfeiçoamento do compartilhamento de recursos por parte dos sindicatos para otimizar seu funcionamento e prestar melhor serviço aos associados. A ideia é que os sindicatos busquem sua autossustentabilidade.

“Estamos fazendo um planejamento de como funcionaria o Condomínio Sindical aqui no estado, pela Federação. Antes mesmo de sermos contemplados, já havíamos investido na modernização do espaço sindical, oferecemos apoio jurídico, contábil e executivo, e esse projeto agora vem para tentar dar autonomia para essa estrutura funcionar, gerenciada pelos sindicatos de forma independente”, esclarece.

A gestão compartilhada entre sindicatos é algo crescente no Sistema de Representação da Indústria. Para ajudar as federações e os sindicatos a tornarem esse modelo de gestão cada vez mais eficiente, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) criou o projeto Condomínio Sindical. A primeira fase do projeto resultou no documento Condomínio Sindical – modelos e operação. Elaborado por um Grupo de Trabalho composto pela CNI e por representantes das federações de indústria dos estados do Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Maranhão e Paraná, o documento apresenta três modelos de condomínio sindical – básico, intermediário e avançado – e detalha as respectivas funções, atividades e subatividades, assim como fatores comuns a todos.

TENDÊNCIA - “Fala-se tanto em associativismo. Por que, então, os sindicatos não podem atuar de maneira associativa?”, indagou Isabela Póvoa, durante a apresentação do Mapa. “A CNI teve o feeling de detectar que a maioria das federações já trabalhava em condomínio, mas de forma desordenada. Então, a instituição está nos dando esse apoio, contratando uma empresa para fazer um estudo sobre como se trabalhar dessa forma e apresentar uma proposta de modelo de gestão, que foi discutida com todos nós a fim de ser enquadrada a nossa realidade”, avaliou João Paulo de Assis Pereira, presidente do Sindmineral (Sindicato da Indústria de Extração Mineral do Estado do Acre).

A presidente da FIEAC em exercício, Adelaide de Fátima Oliveira, elogiou a iniciativa, afirmando que, atualmente, esta é uma tendência de gestão. “Quanto mais você compartilha, mais você cresce. Ninguém mais vai sobreviver sozinho. Temos que começar a fazer esse exercício e nada melhor do que iniciar pelos nossos sindicatos. Quem sabe, daí, surge a grande mudança que estamos precisando nas nossas empresas”, observou.