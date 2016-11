Eletrobras Distribuição Acre realiza Semana de Prevenção de Acidentes do Trabalho

A Eletrobras Distribuição Acre realiza durante essa semana, no período entre 07 e 12 de novembro, a 50ª Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. O evento, que conta com uma programação voltada para prevenção de acidentes, saúde e o bem estar do trabalhador, acontece no auditório da Distribuidora.

Na manhã ultima segunda-feira (07), primeiro dia de evento, os trabalhadores assistiram palestras sobre nutrição e a importância da doação de sangue e medula óssea, promovidas pela nutricionista do SESI Rayane Cavalcante e a enfermeira do Hemoacre Quesia Nogueira, respectivamente.

De acordo com a presidente da CIPA da Eletrobras Distribuição Acre, Conceição Veras, esta edição da SIPAT tem um valor especial por se tratar de uma edição histórica. “A nossa empresa está a meio século preocupada com a segurança de seus empregados e, consequentemente, da população. Isso nos orgulha muito”, comentou.

O técnico em segurança do trabalho Romário Mesquita explica que a capacitação dos empregados e o uso dos equipamentos corretos de segurança garantem que não ocorram acidentes com trabalhadores na rede de energia. “Trabalhar com energia deixa de ser perigoso quando os procedimentos operacionais implantados pela empresa são seguidos”, destacou.

Acidentes com a população

Apesar da redução do número de acidentes com a população nos últimos anos, resultado de contínuas campanhas de conscientização promovidas pela Eletrobras Distribuição Acre, Mesquita também alerta para que a população tome as precauções necessárias para evitar acidentes. “Temos observado que a maior parte dos acidentes ocorridos nos anos anteriores foram causados pelos chamados “mergulhões” e por intervenções de pessoas não autorizadas na rede” e pedimos que sempre que for necessário as pessoas solicitem um profissional para realizar qualquer procedimento com energia”, esclarece.